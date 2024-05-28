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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye davet! Resmi hesaptan yapılan paylaşım gündem oldu

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Galatasaray&#039;dan Fenerbahçe&#039;ye davet! Resmi hesaptan yapılan paylaşım gündem oldu
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Spor Haberleri

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, sosyal medyadan paylaşım yaparak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Sezonu 102 puanla bitiren Galatasaray, 24. lig şampiyonluğunu ilan etmişti.

Dün Rams Park'ta düzenlenen törenle kupasına kavuşan Sarı-kırmızılılar, sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

Süper Kupa, TFF Süper Lig ve Kadın Futbol Takımı'nın kazandığı lig kupasını paylaşan Galatasaray, Fenerbahçe resmi X hesabını etiketleyerek "Kupalarımızı yakından görmek isterseniz bekleriz" notunu ekledi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk önüne geçen Galatasaray, gelecek sezon şampiyon olması durumunda 5. yıldızı takacak.

 

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye davet! Resmi hesaptan yapılan paylaşım gündem oldu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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