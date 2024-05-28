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Galatasaraylı futbolcu şampiyonluk kutlamalarındaki şarkıdan dolayı özür diledi

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Galatasaraylı futbolcu şampiyonluk kutlamalarındaki şarkıdan dolayı özür diledi

Spor Haberleri

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, şampiyonluk kutlamalarında seçtiği şarkıdan dolayı sosyal medyadan özür mesajı paylaştı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Rams Park'ta düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

Genç oyunculardan Eyüp Aydın, kutlamalar esnasında seçtiği şarkıdan dolayı özür diledi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Aydın, şu ifadeleri dile getirdi:

"Büyük Galatasaray camiasına; Kupa töreninde yaşanan bir karışıklık hakkında sizlere açıklama yapmak istiyorum. Törene çıkarken benim seçtiğim şarkı olan Müslüm Gürses'ten "Seni yazdım" yerine, yanlışlıkla "Küskünüm" şarkısı çalındı. Bu durumun tamamen bir hata sonucu gerçekleştiğini ve kesinlikle benim isteğim doğrultusunda olmadığını belirtmek isterim. Bu yanlış anlaşılma nedeniyle herhangi birine veya Büyük Galatasaray camiasına karşı bir serzenişte bulunduğum düşünülmüş olabilir. Ancak böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Yanlış anlaşılmaya neden olduysa bu karışıklık için hepinizden özür dilerim. Anlayışınız için teşekkür ederim."

Galatasaraylı futbolcu şampiyonluk kutlamalarındaki şarkıdan dolayı özür diledi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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