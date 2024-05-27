Erdoğan, Dursun Özbek ile Galatasaray'ı tebrik etti
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüştü. Özbek'i Kulüp Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Galatasaray'ı da 24. şampiyonluğunu kazanması dolayısıyla kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.
DURSUN ÖZBEK'İ TEBRİK ETTİ
Alınan bilgiye göre, Özbek'i Kulüp Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunu da kutladı.
DÜN GALATASARAY'I KUTLADI
Erdoğan, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadeleriyle Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik etmişti.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi