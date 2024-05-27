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Erdoğan, Dursun Özbek ile Galatasaray'ı tebrik etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan, Dursun Özbek ile Galatasaray&#039;ı tebrik etti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüştü. Özbek'i Kulüp Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Galatasaray'ı da 24. şampiyonluğunu kazanması dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

DURSUN ÖZBEK'İ TEBRİK ETTİ

Alınan bilgiye göre, Özbek'i Kulüp Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunu da kutladı.

DÜN GALATASARAY'I KUTLADI

Erdoğan, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadeleriyle Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik etmişti.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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