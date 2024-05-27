Erdoğan, Dursun Özbek ile Galatasaray'ı tebrik etti

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2024 21:43 - Güncelleme: 27 Mayıs 2024 21:51 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüştü. Özbek'i Kulüp Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Galatasaray'ı da 24. şampiyonluğunu kazanması dolayısıyla kutladı.