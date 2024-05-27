Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor | CANLI
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, sevincini taraftarıyla paylaşıyor. Sarı-kırmızılı takımın kutlamasını anbean haberimizden takip edebilirsiniz.
- TARAFTAR ŞAMPİYONU BEKLİYOR
- TAKIM OTOBÜSÜ RAMS PARK'a ULAŞTI
- 🏆ŞAMPİYON RAMS PARK'A GELİYOR
CANLI ANLATIM
27.05.2024 19:44
TARAFTAR ŞAMPİYONU BEKLİYOR
Galatasaray taraftarları RAMS Park'ı doldurdu. Taraftarlar şampiyonluk kutlamalarının başlamasını bekliyor.
27.05.2024 19:43
TAKIM OTOBÜSÜ RAMS PARK'a ULAŞTI
Galatasaray takım otobüsü RAMS Park'a ulaştı.
27.05.2024 19:11
🏆ŞAMPİYON RAMS PARK'A GELİYOR
Sarı kırmızılı oyuncular, Galatasaray Lisesi'nde meşale yakarak şampiyonluğu kutladı. Galatasaray kafilesi daha sonra RAMS PARK'a gitmek için yola çıktı.
🌕🔴GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Aslanlarımız, üstü açık otobüsle bugün saat 17.30’da Galatasaray Lisesi önünden taraftarımızın da araçlarıyla katılabileceği büyük bir konvoyla RAMS Park’a hareket edecek!
İstikamet:️ Galatasaray Lisesi, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, RAMS Park
Kaynak: Türkiye Gazetesi