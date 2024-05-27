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Haberler > Spor > Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor | CANLI
CANLI ANLATIM

Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor | CANLI

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor | CANLI
Galatasaray, Rams Park, Şampiyonluk Kutlaması, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, sevincini taraftarıyla paylaşıyor. Sarı-kırmızılı takımın kutlamasını anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • TARAFTAR ŞAMPİYONU BEKLİYOR
  • TAKIM OTOBÜSÜ RAMS PARK'a ULAŞTI
  • 🏆ŞAMPİYON RAMS PARK'A GELİYOR

CANLI ANLATIM

27.05.2024 19:44

TARAFTAR ŞAMPİYONU BEKLİYOR

Galatasaray taraftarları RAMS Park'ı doldurdu. Taraftarlar şampiyonluk kutlamalarının başlamasını bekliyor.

Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor | CANLI - 1. Resim

27.05.2024 19:43

TAKIM OTOBÜSÜ RAMS PARK'a ULAŞTI

Galatasaray takım otobüsü RAMS Park'a ulaştı.

27.05.2024 19:11

🏆ŞAMPİYON RAMS PARK'A GELİYOR

Sarı kırmızılı oyuncular, Galatasaray Lisesi'nde meşale yakarak şampiyonluğu kutladı. Galatasaray kafilesi daha sonra RAMS PARK'a gitmek için yola çıktı. 

Galatasaray 24.şampiyonluğunu kutluyor | CANLI - 1. Resim

🌕🔴GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Aslanlarımız, üstü açık otobüsle bugün saat 17.30’da Galatasaray Lisesi önünden taraftarımızın da araçlarıyla katılabileceği büyük bir konvoyla RAMS Park’a hareket edecek!

İstikamet:️ Galatasaray Lisesi, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, RAMS Park

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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