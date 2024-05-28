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Fatih Terim Galatasaray paylaşımı yaptı! Kulüpten cevap gecikmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Terim Galatasaray paylaşımı yaptı! Kulüpten cevap gecikmedi
Fatih Terim, Galatasaray, Şampiyonluk, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da tarihi başarılara imza atan Fatih Terim, efsanesi olduğu kulübün 24.şampiyonluğunu sosyal medyadan tebrik etti. Galatasaray sosyal medya ekibi ise Terim'in paylaşımına cevap verdi.

Fatih Terim, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ı kutladı. Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN FATİH TERİM'E CEVAP

Galatasaray Kulübü de sosyal medya hesabından Fatih Terim'in mesajına "Teşekkürler İmparator" cevabını verdi.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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