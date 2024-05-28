Fatih Terim Galatasaray paylaşımı yaptı! Kulüpten cevap gecikmedi
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da tarihi başarılara imza atan Fatih Terim, efsanesi olduğu kulübün 24.şampiyonluğunu sosyal medyadan tebrik etti. Galatasaray sosyal medya ekibi ise Terim'in paylaşımına cevap verdi.
Fatih Terim, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ı kutladı. Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'DAN FATİH TERİM'E CEVAP
Galatasaray Kulübü de sosyal medya hesabından Fatih Terim'in mesajına "Teşekkürler İmparator" cevabını verdi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi