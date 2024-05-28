Fatih Terim Galatasaray paylaşımı yaptı! Kulüpten cevap gecikmedi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mayıs 2024 00:03 - Güncelleme: 28 Mayıs 2024 00:07 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da tarihi başarılara imza atan Fatih Terim, efsanesi olduğu kulübün 24.şampiyonluğunu sosyal medyadan tebrik etti. Galatasaray sosyal medya ekibi ise Terim'in paylaşımına cevap verdi.