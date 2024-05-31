Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert tepki: 6 yıldır çivi bile çakmadılar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un şampiyonluk sözü veremediğini vurgulayan başkanlık adayı Aziz Yıldırım, "Altı senedir yaptıkları bir şey var mı? Boya yapmadılar yahu çivi çakmadılar! Biz ne diyorsak onu yaparız" dedi.

Fenerbahçe başkanlığı için aday olduğunu açıkladığı andan beri Ali Koç’u ağır bir dille eleştiren Aziz Yıldırım, dün de aynı tonda devam etti.

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Projelerini anlatmaya devam eden Yıldırım, değişim ihtiyacına inandığı için aday olduğunu vurgularken, “Ben 1998’de geldiğimde ‘1 metrekare malımız olsun, 1 milyar borcumuz olsun’ derlerdi. Stadı yaptık, salonu yaptık. Topuk Yaylası’nı yaptık. Faruk Ilgaz’ı yaptık. Altı senedir konuşuyorlar yaptıkları bir şey var mı? Şampiyonluk sözü veremiyor. Tarih şampiyonları yazar, ikincileri yazmaz” dedi.

"BİR ÇİVİ BİLE ÇAKMADILAR"

Fenerbahçe’deki başarılarıyla Forbes’e kapak olduğunu hatırlatan Aziz Yıldırım, “Bunlar boya bile yapmadılar yahu bir çivi çakmadılar! Biz ne diyorsak onu yaparız. Biz ne söz verdiysek tuttuk” çıkışında bulundu. “Benimle ilgili olarak ‘Borç bıraktı’ diyorlar. Ali Şen de bana borç bıraktı. Benim bıraktığım borç yok. Karşılığında 500 milyon avro değer bıraktım. Ali Koç kulüpten alacağım diyor, almayacağım diyor ama seçime gidiyoruz, ifadesine göre 83 milyon alacağı varmış, demek ki gizli bir para varmış bir yerde” ifadelerini kullandı.

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“Bankalara şu anda 3,5 milyar borç var, faiziyle 4 milyar. Bunu ortadan kaldırmak lazım” diyen Yıldırım “Aksi hâlde her sene 2 milyar lira borç eklenecek. Ülker arazisinden gelen gelirle bankalara borcu kapatacağız” ifadelerini kullandı. Stat projesine de değinen Aziz Yıldırım “Kapasitesi 60 bin kişilik olacak. İki kale arkası, bütün dış cephesi yeniden kaplanacak, aynı Real Madrid stadı gibi. Ses ve bütün oradaki kombineleri yeniden düzenleyeceğiz, seyirci bundan sonra karaborsaya gidip bilet almamasını sağlayacağız” dedi.