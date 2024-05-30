Ali Koç'un sürprizini açıklayan Aziz Yıldırım'dan seçime günler kala büyük söz!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç ile gireceği seçim yarışı öncesi kulüp üyeleriyle buluşmaya devam ediyor. Yıldırım'ın seçilmemesi durumunda verdiği söz dikkat çekti.

Fenerbahçe'de haziran ayında yapılan seçimli kongre öncesi yarış ortamı kızıştı.

Başkan adayı olan Aziz Yıldırım, kulüp üyelerine yaptığı konuşmada şampiyon olunmaması durumunda seçim kararı alacağını duyurdu.

Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım, "Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim. Size söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM, ALİ KOÇ'UN SÜRPRİZİ AÇIKLADI

Jose Mourinho'yu göreve getireceğini açıklayan Aziz Yıldırım, "Bunlar, menajerlerine Mourinho’ya gidip ‘Aziz Yıldırım enkaz bıraktı’ dedirtmişler. Konuşuyorduk… Adamın önünde tesisler açıktı, sordum ‘Bunları kim yaptı biliyor musun?’ dedim. Ben onunla neden televizyona çıkayım? Ne var, ne konuşacağız? Ben sizinle çıkarım siz haddinizi bilirsiniz, ben haddimi bilirim. Öyle bir şey olabilir mi?" dedi.

Ali Koç'un seçim öncesi yapacağı hamleyi de açıklayan Aziz Yıldırım, "Karşı taraf cuma gününe kadar hoca ve 2 oyuncu açıklamaya çalışıyor. Gördünüz mü Aziz Yıldırım ne büyük adammış ya?" çıkışında bulundu.