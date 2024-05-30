Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Yıldız oyuncunun ilk tercihi İstanbul

Fenerbahçe ve Beşiktaş forvet transferinde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin, Juventus'un Polonyalı forveti Arkadiusz Milik ile ilgilendiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sona ermesinin ardından takımlar önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için harekete geçti. Fenerbahçe ve Beşiktaş, kadrolarını güçlendirmek adına yıldız isimlere yöneldi, iki kulübünde forvet bölgesine takviye yapmak istediği öğrenildi.

İki ezeli rakibin peşinde olduğu isim ortaya çıktı.

POLONYALI YILDIZIN İLK TERCİHİ İSTANBUL

İtalyan basını, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Juventus'un Polonyalı yıldızı Arkadiusz Milik ile ilgilendiğini iddia etti.

Birçok kulüpten teklif aldığı öğrenilen oyuncunun ilk tercihinin ise İstanbul olduğu aktarıldı.

Milik'e Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dışında Arabistan takımlarının da ilgisi olduğu bildirildi.

JUVENTUS KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Juventus'un gelecek sezon Milik'i kadrosunda düşünmediği ve gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

30 Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek Polonyalı yıldızın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.