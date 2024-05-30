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Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Yıldız oyuncunun ilk tercihi İstanbul

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Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Yıldız oyuncunun ilk tercihi İstanbul
Fenerbahçe, Beşiktaş, Arkadiusz Milik, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe ve Beşiktaş forvet transferinde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin, Juventus'un Polonyalı forveti Arkadiusz Milik ile ilgilendiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sona ermesinin ardından takımlar önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için harekete geçti. Fenerbahçe ve Beşiktaş, kadrolarını güçlendirmek adına yıldız isimlere yöneldi, iki kulübünde forvet bölgesine takviye yapmak istediği öğrenildi.

İki ezeli rakibin peşinde olduğu isim ortaya çıktı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Yıldız oyuncunun ilk tercihi İstanbul - 1. Resim

POLONYALI YILDIZIN İLK TERCİHİ İSTANBUL

İtalyan basını, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Juventus'un Polonyalı yıldızı Arkadiusz Milik ile ilgilendiğini iddia etti.

Birçok kulüpten teklif aldığı öğrenilen oyuncunun ilk tercihinin ise İstanbul olduğu aktarıldı.

Milik'e Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dışında Arabistan takımlarının da ilgisi olduğu bildirildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Yıldız oyuncunun ilk tercihi İstanbul - 2. Resim

JUVENTUS KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Juventus'un gelecek sezon Milik'i kadrosunda düşünmediği ve gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

30 Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek Polonyalı yıldızın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

Düzenleyen:  - Spor
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