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Fenerbahçe'de sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam, imzalar bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam, imzalar bekleniyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ın transferini tamamladı. Sarı-lacivertliler, resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından transferi açıklayacak.

Şampiyonluk parolasıyla başladığı 2023-24 sezonunu 2. sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezon için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler ilk transferinde sona geldi.

SEZONUN İLK TRANSFERİ SÜPER LİG'DEN

Fenerbahçe'de 2024-25 sezonunun ilk transferi Levent Mercan olacak. 

Fatih Karagümrük ve oyuncu cephesiyle her konuda anlaşan Fenerbahçe, resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından Levent Mercan transferini noktalayacak.

Fenerbahçe'de sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam, imzalar bekleniyor - 1. Resim

SÖZLEŞME DETAYLARI

Öte yandan geçtiğimiz gün Sky Sports'un geçtiği haberde Fenerbahçe'nin Levent Mercan için 3 milyon Euro'nun biraz altında bir bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilmişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de küme düşen Fatih Karagümrük ile 39 maça çıkan Levent Mercan, 3323 dakika süre aldı ve 1 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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