Galatasaray'dan gözyaşları içinde ayrılan Sacha Boey geri dönmek istiyor

Alman ekibinde beklediğini bulamayan Boey’in kiralık olarak önümüzdeki sezon G.Saray’a döneceği belirtildi. Boey, sarı kırmızılı takımdan gözyaşlarıyla ayrılmıştı.

Şampiyon Galatasaray, devre arasında rekor fiyatla Bayern Münih’e sattığı Sacha Boey’i geri alıyor. Alman devinde sakatlıkların da etkisiyle beklediğini bulamayan Fransız sağ bekin önümüzdeki sezon sarı kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

BOEY GALATASARAY'A DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR

Alman basınında çıkan haberde, Bayern’de yaşanan teknik adam değişikliği sonrasında 30+5 milyon avro bonservis bedeliyle alınan Boey’in elden çıkarılacağı belirtilirken, yeniden kendisini bulduğu Galatasaray’a dönmeyi çok istediği ifade edildi.

BAYERN'DE HOCA DEĞİŞTİ

Sarı kırmızılı takımdan gözyaşları içinde ayrılan ve eski teknik direktör Thomas Tuchel’in “İlk defa Bayern’e gelen bir futbolcunun mutsuz olduğunu gördüm” dediği Boey’in bir yıllığına kiralanması bekleniyor.

Takımı Vincent Company’ye emanet eden Bavyera ekibi de Fransız yıldızı kiralamaya sıcak bakıyor. Galatasaray’da satılacak oyuncular listesindeyken yaptığı çıkışla göze giren Boey, 30+5 milyon avroluk bedeliyle Türk futbol tarihine geçen bir transfere imza atmayı başarmıştı.