Akaryakıta çifte indirim geliyor! Benzin ve motorinde fiyat bu gece değişecek
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
2 gün önce oto gaza gelen indirimin ardından bu kez de akaryakıta çifte indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi1 lira 25 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 21 kuruş ucuzlayacak.
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oto gaza gelen 1 lira 8 kuruşluk indirimin ardından şimdi akaryakıta çifte indirim geliyor.
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM
Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 25 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 21 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 40 lira seviyesine, motorinin fiyatı ise 39 lira seviyesine inecek.
6 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
BENZİN
İstanbul (Avrupa): 41.44 TL
Ankara: 41.41 TL
İzmir: 42.66 TL
MOTORİN
İstanbul (Avrupa): 40.44 TL
Ankara: 41.42 TL
İzmir: 41.76 TL
OTO GAZ
İstanbul (Avrupa): 20.19 TL
Ankara: 20.19 TL
İzmir: 19.89 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi