Akaryakıta çifte indirim geliyor! Benzin ve motorinde fiyat bu gece değişecek

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Haziran 2024 09:18 - Güncelleme: 6 Haziran 2024 09:33 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2 gün önce oto gaza gelen indirimin ardından bu kez de akaryakıta çifte indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi1 lira 25 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 21 kuruş ucuzlayacak.