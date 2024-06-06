Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Akaryakıta çifte indirim geliyor! Benzin ve motorinde fiyat bu gece değişecek

Akaryakıta çifte indirim geliyor! Benzin ve motorinde fiyat bu gece değişecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 gün önce oto gaza gelen indirimin ardından bu kez de akaryakıta çifte indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi1 lira 25 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 21 kuruş ucuzlayacak.

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oto gaza gelen 1 lira 8 kuruşluk indirimin ardından şimdi akaryakıta çifte indirim geliyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM 

Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 25 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 21 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 40 lira seviyesine, motorinin fiyatı ise 39 lira seviyesine inecek. 

6 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 41.44 TL
Ankara: 41.41 TL
İzmir: 42.66 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 40.44 TL
Ankara: 41.42 TL
İzmir: 41.76 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 20.19 TL
Ankara: 20.19 TL
İzmir: 19.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mourinho hakkında çarpıcı sözlerSarı kırmızılılarda büyük şok! Icardi Galatasaray'ı sildi, sosyal medya yıkıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu  - EkonomiZorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu Son dönemlerin en çok merak edilen işi! Popülerliği gittikçe arttı, maaşı dudak uçuklatıyor - EkonomiSon dönemlerin en çok merak edilen işi!İmar planına göç ve tsunami ayarı! 'Mekansal Plan Kuralları'na yeni riskler eklendi - Ekonomiİmar planına göç ve tsunami ayarıKamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu - EkonomiKamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli olduKurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz - EkonomiBayramda köprü ve otoyollar ücretsizMadeni 5 TL tedavüle çıkıyor! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı - EkonomiMadeni 5 TL tedavüle çıkıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...