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Galatasaray'ı yıkan Icardi gelişmesi! Erden Timur yoksa 'Kral' da yok

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Galatasaray&#039;ı yıkan Icardi gelişmesi! Erden Timur yoksa &#039;Kral&#039; da yok

Spor Haberleri

Galatasaray yönetimindeki görev değişikleri, şimdiden takımın geleceğini etkilemeye başladı. Arjantinli golcü Icardi'nin, Erden Timur'un görevine devam etmemesinden dolayı ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Arjantinli golcü Mauro Icardi hakkındaki son iddialar sevenlerini korkuttu. Sarı kırmızılı camiadaki başkanlık seçiminden sonra Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur görevine devam etmeyecek olması işleri karıştırdı.

Galatasaray'ı yıkan Icardi gelişmesi! Erden Timur yoksa 'Kral' da yok - 1. Resim

"ICARDI ERDEN TİMUR İÇİN GELDİ"

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevinden ayrılacak olması sebebiyle Mauro Icardi'nin ayrılığı oldukça güçlü bir ihtimal haline geldi.

Haberde; Icardi'nin Erden Timur'un projesine inandığı için Galatasaray'a transfer olduğu belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan'dan astronomik maaş teklifleri alan Mauro Icardi'nin, Erden Timur'a Galatasaray'ı 2 yıl üst üste şampiyon yapma sözü verdiği için bu teklifleri reddettiği kaydedildi.

Galatasaray formasıyla son 2 sezonda çıktığı 73 maçta 55 gol atan 30 yaşındaki Mauro Icardi, 20 de asist katkısı yaptı.

Galatasaray'ı yıkan Icardi gelişmesi! Erden Timur yoksa 'Kral' da yok - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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