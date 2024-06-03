Galatasaray'da sürpriz veda! Erden Timur basın toplantısı düzenleyecek
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, yarın saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Timur'un son 2 sezonda yaşanan şampiyonluğa rağmen görevine veda edeceği iddia ediliyor.
Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yeni dönemde olmayacağı konuşulan Erden Timur'un yarın saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyeceği aktarıldı.
Timur'un sezon boyunca merak edilen birçok konu hakkında açıklama yaparak gazetecilerin sorularını cevaplayacağı öne sürüldü.
ERDEN TİMUR'UN YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU
Öte yandan Erden Timur'un yerine Galatasaray'da Dursun Özbek'in yeni yönetiminde yer alan İbrahim Hatipoğlu'nun geçmesi bekleniyor.
Hatipoğlu, Galatasaraylı İş İnsanları Derneği başkanlık görevinden geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor