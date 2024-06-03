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Ndombele'nin Galatasaray'a faturası ağır oldu! Fransız oyuncunun 1 dakikalık maliyeti ortaya çıktı

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Ndombele&#039;nin Galatasaray&#039;a faturası ağır oldu! Fransız oyuncunun 1 dakikalık maliyeti ortaya çıktı

Spor Haberleri

Galatasaray, sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele ile yollarını ayırdı. Fransız futbolcunun oyunda kalma süresi baz alındığında 1 dakikada kazandığı para ortaya çıktı.

Sezon başında Galatasaray'ın Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele, beklenen performansı gösteremedi. Galatasaray, Ndombele'nin satın alma opsiyonu olan 15 milyon Euro'yu kullanmadı ve oyuncuyla bütün ilişkisini kesti. Sarı-kırmızılı formayla sadece 664 dakika süre alan Fransız futbolcunun oyunda kalma süresi baz alındığında 1 dakikada kazandığı para ortaya çıktı.

Ndombele'nin Galatasaray'a faturası ağır oldu! Fransız oyuncunun 1 dakikalık maliyeti ortaya çıktı - 1. Resim

1 DAKİKALIK MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray formasıyla 664 dakika süre alan Ndombele için sarı-kırmızılılar futbolcuya 3.1 milyon Euro (108.3 milyon lira) ödedi. Böylece Ndombele'nin dakikası 4 bin 688 Euro'ya (164 bin lira) mal oldu.

İCARDİ'DEN FAZLA KAZANDI

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi'de ise bu rakam 2 bin 615 Euro.

 

Düzenleyen:  - Spor
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