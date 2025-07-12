Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Orkun Kökçü imza için İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'tan açıklama

Orkun Kökçü imza için İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'tan açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Orkun Kökçü imza için İstanbul&#039;a geliyor! Beşiktaş&#039;tan açıklama
Beşiktaş, Orkun Kökçü, Transfer, Benfica, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Benfica'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki milli futbolcunun İstanbul'a geliş saatini açıkladı.

Transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş, bir süredir görüşme halinde olduğu Orkun Kökçü ile prensip anlaşmasına vardı.

Milli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Portekiz kulübü Benfica, oyuncusunun sağlık kontrolleri ve transferi tamamlamak için Türkiye'ye gitmesine izin verdi. Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu.

Orkun Kökçü imza için İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'tan açıklama - 1. Resim

SAAT 18.00'DE ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNECEK

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Orkun Kökçü’yü taşıyan uçak, bugün saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. 

Bütün camiamıza önemle duyurulur." 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İş dünyasından "Terörsüz Türkiye" açıklaması! İTO'dan Erdoğan'ın mesajına ilk tepkiOrta Doğu'da savaş yeniden mi başlayacak? Sert tehdit geldi: Saldırılar her an tekrarlanabilir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Görenler 'Eğin guşu' diyor! Yarasa adam nefesleri kesti: Buraya gelmediğim bir yıl benim için yaşanmış sayılmaz - SporGörenler 'Eğin guşu' diyor! Yarasa adam nefesleri kesti: Buraya gelmediğim bir yıl benim için yaşanmış sayılmazOsimhen krizi: Galatasaray ne yapsa olmuyor! İşte Napoli'nin teklifleri reddetme sebebi... - SporNapoli'nin teklifleri reddetme sebebi ortaya çıktıAziz Yıldırım'a ağır sözleri olay olmuştu! Fenerbahçe'de istifa: Şahsıma yöneltilen saldırılar... - SporF.Bahçe'de istifa: Şahsıma yöneltilen saldırılar...Süper Lig'e yeni Osimhen! Gol makinesi artık İstanbul'da - SporSüper Lig'e yeni Osimhen! Gol makinesi artık İstanbul'daBeşiktaş'ta Elan Ricardo gelişmesi! Bir dakika bile forma giymedi ama talibi var - SporBeşiktaş'ta Elan Ricardo gelişmesi! Portekiz'den talibi varİmzalar atıldı! İşte Gökhan Ünal'ın yeni adresi - Sporİmzalar atıldı! İşte Gökhan Ünal'ın yeni adresi
Sonraki Haber Yükleniyor...