Orkun Kökçü imza için İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'tan açıklama

Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Benfica'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki milli futbolcunun İstanbul'a geliş saatini açıkladı.

Transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş, bir süredir görüşme halinde olduğu Orkun Kökçü ile prensip anlaşmasına vardı.

Milli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Portekiz kulübü Benfica, oyuncusunun sağlık kontrolleri ve transferi tamamlamak için Türkiye'ye gitmesine izin verdi. Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu.

SAAT 18.00'DE ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNECEK

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: