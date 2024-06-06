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Balıkesir'de operasyon! 4 yabancı kadın kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'de kadınları fuhuşa sürükleyenlere operasyon yapıldı. Zanlılardan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 yabancı uyruklu kadın ise kurtarıldı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Akçay bölgesinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine teknik ve fiziki takibe başladı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmaların ardından harekete geçen ekipler belirlenen adreslere 6 ekip ve 28 personel ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

FUHUŞA SÜRÜKLENEN 4 KADIN KURTARILDI

Gerçekleştirilen operasyonda, fuhşa zorlanan Gürcistan uyruklu N.K. ve A.A., Kazakistan uyruklu Z.S. ve Özbekistan uyruklu M.U. kurtarıldı. Kadınları fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen Gürcistan uyruklu N.I., F.K. ve O.K. gözaltına alındı.

Balıkesir'de operasyon! 4 yabancı kadın kurtarıldı - 1. Resim

Operasyonda gerçekleşen aramalarda 57 bin 905 Türk lirası, bin 250 euro, 304 dolar, 40 pound, 14 gram altın, 1 çeyrek altın ve 13 cep telefonu ele geçirildi.

ZANLILARDAN 2'Sİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden N.I. ve O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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