İcardi’ye rahat yok! Talipleri artıyor

Erden Timur’un ayrılığı sonrası Galatasaray’da kalmayacağı iddia edilen Mauro Icardi için transfer söylentileri artıyor.

Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayarak Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye rahat yok. Son olarak İtalyan kulübü Fiorentina’nın da Arjantinli oyuncuya talip olduğu öğrenildi. İtalyan transfer bombacısı Gianluca Di Marzio “Erden Timur gitti, Icardi ayrılacak” iddiasında bulundu.

"HER ŞEYE VE HERKESE KARŞI SAVAŞTIN"

Türkiye'ye gelişinde büyük emeği bulunan Erden Timur'un takımdan ayrılması sonrası üzüntüsünü belli eden Icardi, "Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın.. Birlikte göğüs gerdik fırtınalara, ne kadar güçlü olursa olsun ve hep galip çıktık. Bugün aşklarınızın kulübüne, uğruna canınızı verdiğiniz kulübe veda ediyorsunuz ve çok az kişi bunu biliyor ama bitti diye ağlamayın, oldu diye gülümseyin ve eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler'' notuyla paylaşımda bulunmuştu.