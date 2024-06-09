Canlı yayında dev düello! Koç ve Yıldırım kozlarını paylaştı

Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ile Aziz Yıldırım, seçim öncesi kozlarını canlı yayında paylaştı.

Ali Koç’un ısrarla televizyona davet ettiği Aziz Yıldırım dün bu defa kendisi teklifte bulundu. Koç’un kabul etmesiyle ikili nefeslerin tutulduğu düelloya çıktı.

Programın başında Aziz Yıldırım’ın çağrısıyla ikili birbirleriyle öpüştü ve camiaya birlik mesajı verdi.

FETÖ KONUSU

Ali Koç: Baronlar nedir? Niye anlatmıyorsunuz?

Aziz Yıldırım: Anlatamam. Anlatırsam altında kalırım. Sen değil ben altında kalırım. Sen yine kurtarırsın kendini. Baronların seninle ilgisi yok. Seni destekliyorlar. Benden dolayı. Ya seni ya beni destekleyecekler. Benden dolayı seni destekliyorlar. Senin etrafındakiler de biliyor onu. Araştır. Senin şahsınla ilgili değil. İşin öznesi benim.

SENİ ALACAKLARDI

Aziz Yıldırım: Ben kumpas davasına gittim, şikayetçi oldum. Seninle ilgili Emniyet’e alalım filan dediler. Böyle bir şey yaparsanız ben şikayetten vazgeçiyorum dedim.

Ali Koç: 103 gerçek kişi beni CİMER’e şikayet etti. 3 Temmuz davasından beni sorumlu tutuyor. O yüzden benim hiçbir tapemin çıkmadığını, operasyonu benim yönettiğim yazıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? FETÖ imanız oldu. Ankara’da benim hakkımda evrak dağıttınız.

Aziz Yıldırım: Ben şerefsizim öyle bir evrak dağıtmadım.

BEN DOSTUMU SATMAM

Ali Koç: Biz istemez miydik ‘Ya başkanım şu Nihat Bey’e bir şey söyleyin’ demeyi. Ben kendi yüzüne söyledim. Niye ‘9 yıldır şike yapılmıyor’ dedi. Neyi kast etti? (Yani dolaylı olarak F.Bahçe’nin şike yaptığını kabul etti) Biz çıkıştık, siz ne yaptınız? Nihat Bey’i korumaya aldınız.

Aziz Yıldırım: Sen de Nihat Bey’in yerinde olsan ben sana karşı da aynı tavrı gösteririm. Dostumu satmam.

Ali Koç: Ben söz konusu Fenerbahçe ise dostumu tanımam. Size yapılan hakaret bu, bana yapılan değil. Başkan olarak kulübü korumuşum, sizden de reaksiyon bekledim. Siz Trabzon’da linç edildik, bizi haksız buldunuz.

NİYE ÇEKİLİYORUZ DEDİN?

Aziz Yıldırım: Trabzon’da çocuk meşaleyi alınca hakemin maçı bitirmesi lazım dedim. Ali Koç ne yaptı, 2 Nisan’da bütün kongreyi topladı. Yanlış yapıyorsunuz, A takımı toplayın Galatasaray’ı yenin dedim. Siz ligden çekiliyoruz dediniz. (Trabzon galibiyetinin camiadaki olumlu havası dağıldı)

Ali Koç: Çağrıda ligden çekilme dahil bütün opsiyonları değerlendirmek üzere kongre üyelerimizi çağırıyoruz dedik. Bu ligden çekiliyoruz demek mi? İstisnasız herkes çekilmeye karşıydı. Ben çekileceğim demedim. Ağzımdan hiçbir zaman çekileceğim lafı çıkmadı.

ÖZBEK'E 'SİNEK İKİLİ' DEDİM

Ali Koç: “Fenerbahçe’nin ta kendisi olarak kendini gören kişinin 2018 sonrası tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz 10 üzerinden.”

Aziz Yıldırım: “10 üzerinden 10.”

Ali Koç: “Bravo. Ben eksi 1 veririm.”

Aziz Yıldırım: “Galatasaray başkanı size salladı (Koç bir projedir sözleri), ben adama sinek ikili dedim.”

Ali Koç: “Ucunda sen vardın.”

Aziz Yıldırım: “Susabilirdim ama susmadım.”

MOU'YA AÇIKTAN PARA

Aziz Yıldırım: Mourinho başka kulüplerle de görüşüyordu. Bunu alalım dedim. Seçimi kaybedersek parasının yarısını ben ödeyim dedim. Gelip beraber gitseydik yarısını ben verecektim. Hangimiz kazanırsa kazansın muhakkak Türkiye’ye gel dedim. O da olur dedi. Ben perşeme görüştüm. Branco salı günü Mendes’ten randevu aldı, gelecek dedi. Altı kuvvetlendirilmiş İsmail Kartal ile devam edeceğiniz imasını vermişsiniz.

Ali Koç: Açıktan para vermek illegal değil mi? Velev ki verdik, Fenerbahçe’yi zan altında bırakmak olur mu?

Aziz Yıldırım: Açıktan para verdi demem lafın gelişi. Cebinden verebilir misin şirketten vereceksin. İrfan Can’da da öyle oldu. Galatasaray 4.5 verdi, sizin önünüze bir kağıt koydular 11’e aldınız. Ben ihbar etmedim. Siz her şeyi şeffaf yapacağız dediniz. Kaça aldıysan koy oraya. KAP’ı 7 açıkladınız, ama 11’e aldınız. Ben Fenerbahçe suç işledi demiyorum. Şeffaf olması gerektiğini söylüyorum. Bu ihbar değil

KENDİNİ BENİMLE ÖLÇME

Aziz Yıldırım: 6 yıldır neden şampiyon olamıyoruz? Ben 6 senede 2 defa şampiyon oldum. Bir hatan da şu, benimle karşılaştırma.

Ali Koç: Sizin bıraktığınız takımda finansal fair playden dolayı bugünkü rahatlığımız yoktu. Borçlanarak aldığınız gayrimenkulleri UEFA’ya veremiyoruz. Dolayısıyla ilk 2 sene hatalar, kadro mühendisliği ama 2’inci senede bile 22’inci haftada en büyük aday bizdik. Ondan sonraki haftalarda sadece 3 puan alabildik. Hakemler doğradı bizi. Sonra bir Sivas maçını ucundan kaçırdık. Sonra prangaları attığımız için geçen sene iyi bir hoca getirdik. O da dünya çapında. Hocanın kendisinin sözü var burada şampiyonluklar sahada kazanılmıyor diye. Kaç defa maçlarda tecavüze uğradık. Siz 90 puan almadınız. Fenerbahçe’nin şampiyonluğunun çalınması sadece Ali Koç’a has değil, siz de yaşadınız bunu.