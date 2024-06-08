Jose Mourinho'dan Aslan'a müjde! Galatasaray'ın transferini Fenerbahçe'nin hocası açıkladı

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, adı Galatasaray ile anılan oyuncu hakkında açıklamalar yaptı. Portekizli teknik adam yıldız futbolcunun Galatasaray'a yakın olduğunu söyledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı. Adı bugün Fenerbahçe ile anılan, daha önce sarı kırmızılıların teklif yaptığı öğrenilen Rafa Silva transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, ülkesinde verdiği röportajda Rafa Silva hakkında konuştu.

RAFA SİLVA FENERBAHÇE'YE Mİ?

RTP Portugal'a konuşan Mourinho, kendisine yöneltilen "Rafa Silva Fenerbahçe'ye mi?" sorusuna cevap verdi.

Mourinho şu ifadeleri kullandı:

GALATASARAY'A YAKIN

"O harika bir oyuncu ama Galatasaray'a transfer olmaya yakın olduğunu duydum!"