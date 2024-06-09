Ali Koç'tan sürpriz teklif! Aziz Yıldırım seçimden sonra kararını verecek

Aziz Yıldırım ve Ali Koç yıllar sonra yüzleşti. Zaman zaman gerilimin yükseldiği programın son anlarında Ali Koç, Aziz Yıldırım'a beklenmedik bir teklifte bulundu. İşte Ali Koç'un teklifi..

Aziz Yıldırım ve Ali Koç 6 yıl aranın ardından tekrar karşı karşıya geldi. Aziz Yıldırım'ın yaşanan tartışmalar sonrası kongreyi terk etmesinin ardından Ali Koç, "6 yıldır bu anı bekliyordum ama yine olmadı." ifadelerini kullandı. Ardından Koç, Aziz Yıldırım'ı televizyonda tartışmaya davet etti. Aziz Yıldırım teklifi kabul etti ve iki başkan adayı canlı yayına çıktı.

ADAYLAR TOKALAŞTI

Aziz Yıldırım, programın başında Ali Koç'a barışma teklifinde bulundu ve iki aday canlı yayında Aziz Yıldırım ile Ali Koç, birbirleriyle tokalaşarak öpüştü. Gergin anların yaşandığı programın sonunda Ali Koç, Aziz Yıldırım'a ilginç bir teklifte bulundu.

Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

SEÇİM BİTSİN YEMEK YİYELİM

"Teşekkür ederim bugün aradığınız için. Keşke daha sık görüşebilseydik, keşke size daha sık danışabilseydik. Geldiğimiz nokta itibarıyla, benim için Aziz Yıldırım'ın kredisi tükendi. Eminim ki benim kredim de sizde tükenmiştir. Seçim bitsin, bir yemek yiyelim."