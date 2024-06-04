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İcardi'den Erden Timur'a duygusal veda! 'Her savaşta seninle omuz omuzaydık'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Erden Timur istifa etti. Erden Timur'a yakınlığıyla bilinen yıldız futbolcu Mauro İcardi, sosyal medya hesabından Timur'a veda mesajı yayınladı.

Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarından olan Erden Timur yönetim kurulundaki görevinden istifa etti. Erden Timur, sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında kulüpte sadece Mauro İcardi'nin yanında olduğunu söyledi. Mauro İcardi, sosyal medyadan Erden Timur'a veda etti.

Mauro İcardi şu ifadeleri kullandı:

"Asla yalnız olmadın. Hiç yalnız yürümedin... Her savaşta senin yanındaydım. Her şeye ve herkese karşı omuz omuza savaştık. Seninle fırtınalara göğüs gerdik. Ne kadar güçlü oldukları önemli değildi, biz her zaman galip olduk. Bugün aşk kulübüne, uğruna hayatını verdiğin kulübe elveda diyorsun ve çok az kişi bunu biliyor. Ama bitti diye ağlama, gülümse çünkü eskisinden daha güçlü döneceksin. Seni çok seviyorum Erden Timur. Her şey için teşekkür ederim."

İcardi'den Erden Timur'a duygusal veda! ' Her savaşta senle omuz omuzaydık' - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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