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Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kayseri&#039;de otomobil ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Y.C.B. idaresindeki otomobil ile T.A. idaresindeki minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile minibüs yan yatarken, toplam 9 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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