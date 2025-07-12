Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Y.C.B. idaresindeki otomobil ile T.A. idaresindeki minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile minibüs yan yatarken, toplam 9 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz