Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yapılan ihbar harekete geçirdi! Apartman apar topar tahliye edildi

Yapılan ihbar harekete geçirdi! Apartman apar topar tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yapılan ihbar harekete geçirdi! Apartman apar topar tahliye edildi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'daki bir apartmanın sakinleri, 'binadan ses geliyor' ihbarında bulundu. Olay yerine ulaşan ekipler, binayı apar topar tahliye etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre; bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, apartmanda sarsıntı hissettiklerini belirterek yetkililere ihbarda bulundular. İhbarın ardından acil müdahale süreci başlatıldı.

1982 yapımı, 5 katlı ve toplam 10 daireden oluşan apartman için risk analizleri yapılırken, apartmanda kalan vatandaşlar tahliye edildi. Tahliye sürecinde çıkmak istemeyen sakinler ekipler tarafından uyarılarla ikna edildi.

Yapılan ihbar harekete geçirdi! Apartman apar topar tahliye edildi - 1. Resim

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Kurtarma ekipleri binanın çevresinde hazır beklerken, vatandaşların güvenliği ön planda tutuldu.

Apartman çevresinde muhtemel risklere karşı çalışmalar sürüyor.

KAYMAKAM BİLGİ ALDI

Öte yandan, olay yerine gelen Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, bina sakinlerinin tahliyesini gerçekleştiren ekiplerden bilgi aldı. Apartman sakinlerinin risk analizi tamamlanana kadar bina dışında konaklatılacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Böyle evlilik teklifi görülmedi! En mutlu günleri karakolda bitti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Böyle evlilik teklifi görülmedi! En mutlu günleri karakolda bitti - 3. SayfaBöyle teklif görülmedi! En mutlu günleri karakolda bittiMuğla'da feci kaza! Kamyonet devrildi, ölü ve yaralı var - 3. SayfaMuğla'da feci kaza! Kamyonet devrildi, ölü ve yaralı varİETT otobüsü cayır cayır yandı! Vatandaşlar tahliye edildi - 3. SayfaİETT otobüsü cayır cayır yandı! Vatandaşlar tahliye edildiBursa-Balıkesir sınırında korkutan yangın! Alevler giderek büyüyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 3. SayfaAlevler büyüyor, yerleşim yerleri tehdit altındaTekirdağ'da orman yangını! Şarköy'de alevler yükseldi - 3. SayfaTekirdağ'da orman yangını! Şarköy'de alevler yükseldiMezbahadan kaçtı, ortalığı birbirine kattı! Otogarda 4 uyuşturucu iğneyle yakalandı - 3. SayfaManisa'da mezbahadan inek kaçtı: Ortalığı birbirine kattı!
Sonraki Haber Yükleniyor...