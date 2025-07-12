Yapılan ihbar harekete geçirdi! Apartman apar topar tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Temmuz 2025 05:49 - Güncelleme: 12 Temmuz 2025 05:49 - Güncelleme:

Diyarbakır'daki bir apartmanın sakinleri, 'binadan ses geliyor' ihbarında bulundu. Olay yerine ulaşan ekipler, binayı apar topar tahliye etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre; bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, apartmanda sarsıntı hissettiklerini belirterek yetkililere ihbarda bulundular. İhbarın ardından acil müdahale süreci başlatıldı. 1982 yapımı, 5 katlı ve toplam 10 daireden oluşan apartman için risk analizleri yapılırken, apartmanda kalan vatandaşlar tahliye edildi. Tahliye sürecinde çıkmak istemeyen sakinler ekipler tarafından uyarılarla ikna edildi. ÖNLEMLER ARTIRILDI Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Kurtarma ekipleri binanın çevresinde hazır beklerken, vatandaşların güvenliği ön planda tutuldu. Apartman çevresinde muhtemel risklere karşı çalışmalar sürüyor. İlgili Haber Mangalda pul biber yaktı, insanlar hastanelik oldu! Binadaki herkes tahliye edildi KAYMAKAM BİLGİ ALDI Öte yandan, olay yerine gelen Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, bina sakinlerinin tahliyesini gerçekleştiren ekiplerden bilgi aldı. Apartman sakinlerinin risk analizi tamamlanana kadar bina dışında konaklatılacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz