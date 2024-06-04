İsrail, ABD ile 25 adet F-35 alımı için anlaşma imzaladı

İsrail, ABD ile 25 adet F-35 satın almak için 3 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Uçakların İsrail'e olan maliyeti ise, Joe Biden önderliğindeki Washington yönetiminin İsrail'e sağlayacağı 26 milyar dolarlık destekle karşılanacak.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de aralıksız katliam gerçekleştirirken, ABD'de de üstü kapalı desteğine devam ediyor.

İsrail, ABD ile 25 adet F-35 savaş uçağı alımı için 3 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

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36 ADET F-35 TESLİM EDİLDİ

İsrail Savunma Bakanlığı’ndan bir heyet, ABD’ye giderek üçüncü bir F-35 savaş uçağı filosu oluşturmak üzere ABD ile 3 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Savaş uçaklarının 2028 yılından itibaren yılda 3 ila 5 adetlik partiler halinde teslim edilmeye başlanması planlanıyor. İsrail'in 50 adetlik F-35 siparişinden şimdiye kadar sadece 36'sı teslim edildi.

ABD'NİN YARDIMIYLA ABD'YE ÖDENECEK

ABD Başkanı Joe Biden'ın liderliğindeki Washington yönetimi nisan ayında İsrail'e 26 milyar daha yardım paketini onaylamıştı.

İsrail, 3 milyar dolarlık F-35 alımını, ABD'nin sağladığı bu destekle ödeyecek. Silahların ise Gazze'de soykırımın aracı olarak kullanılacağı öne sürülüyor.