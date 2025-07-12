Karayipler'de göçmen faciası! 4 ölü, 20 kayıp

Dominik Cumhuriyeti açıklarında göçmen teknesi alabora oldu. İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, yaklaşık 20 kişi ise kayboldu. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Karayipler'de trajik bir göçmen faciası yaşandı. Dominik Cumhuriyeti açıklarında yasa dışı yollarla Porto Riko’ya ulaşmaya çalışan göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu.

Yetkililer, olayda en az dört kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 20 kişinin ise kaybolduğunu bildirdi.

17 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Dominik Cumhuriyeti Sivil Savunma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 40 kişinin bulunduğu tekneden 17 kişinin sağ kurtarıldığı belirtildi. Kurtarılanlar arasında bir çocuğun da yer aldığı açıklandı.

Dominik donanması, kurtarılanların 10’unun Dominikli, 7’sinin ise Haitili olduğunu duyurdu. Kaybolanları arama-kurtarma çalışmaları bölgede devam ediyor.

TEKNELER GÜVENLİ DEĞİL

Yetkililer, göçmenlerin sıklıkla kullandığı bu teknelerin ahşap veya fiberglastan yapıldığını, güvenlik standartlarına uygun olmadığını ve bu durumun ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

Porto Riko’ya ulaşmak için hayatlarını riske atan göçmenlerin, bu yolculuk için insan kaçakçılarına kişi başı 7 bin dolara kadar ödeme yaptığı belirtiliyor. Haiti’deki siyasi ve ekonomik krizden kaçan çok sayıda kişi, Dominik Cumhuriyeti üzerinden ABD toprağı olan Porto Riko’ya geçmeye çalışıyor.

SON YILLARDA ARTIŞ VAR

Son yıllarda Dominik Cumhuriyeti’nden Porto Riko’ya yönelik yasa dışı göç girişimlerinde belirgin bir artış yaşandığına dikkat çekiliyor.