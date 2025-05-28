İspanya'da göçmen teknesi alabora oldu! İkisi çocuk 6 kişi öldü

İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu dört kadın ve iki çocuk hayatını kaybetti.

İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları açıklarında Çarşamba günü yaşanan tekne faciasında altı göçmen hayatını kaybetti. İspanyol acil servis yetkilileri, göçmen teknesinin güvenli bir noktaya ulaşmasına çok az bir mesafe kala alabora olduğunu açıkladı.

X platformu üzerinden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin dört kadın ile biri 16, diğeri 5 yaşında olan iki kız çocuğu olduğu paylaşıldı.

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TEHLİKELİ ROTA YENİDEN GÜNDEMDE

Afrika’dan Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenler için Atlantik rotası, en zorlu ve ölümcül yollardan biri olarak biliniyor. Her yıl yüzlerce kişi, özellikle Kanarya Adaları açıklarında yaşanan tekne facialarında hayatını kaybediyor.

Yerel kaynaklar, teknede kaç kişinin bulunduğu, kaç kişinin kurtarıldığı ya da hâlâ kayıp durumda olup olmadığına ilişkin net bir bilgi verilmediğini ifade etti.

İspanyol makamları ve sahil güvenlik birimleri, olayla ilgili kurtarma ve inceleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.