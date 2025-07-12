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Kayıp olarak her yerde aranıyordu! Burhanettin Uzun'un cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kayıp olarak her yerde aranıyordu! Burhanettin Uzun&#039;un cansız bedeni bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uşak'ta 10 Haziran'da kaybolan ve her yerde aranan 75 yaşındaki Burhanettin Uzun'un cansız bedeni bulundu. 

Uşak’ın Ulubey ilçesine bağlı Omurca köyü yakınlarında, yol kenarındaki otluk alanda devrilmiş bir motosikletin yanında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, hayatını kaybeden kişinin 10 Haziran’da Ulubey ilçesindeki evinden motosikletiyle ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki Burhanettin Uzun olduğu tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Uzun’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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