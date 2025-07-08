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Girdiği havuzdan cansız bedeni çıktı! Yaptığı hareket sonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Girdiği havuzdan cansız bedeni çıktı! Yaptığı hareket sonu oldu
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, serinlemek için site havuzuna balıklama atlayan 24 yaşındaki Alihan Güldal'ın boynu kırıldı. Atlayışın ardından hareketsiz kalan genç, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde serinlemek için havuza balıklama atlayan gencin boynu kırıldı. Bir anda hareketsiz kalan ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki Alihan Güldal, hayatını kaybetti.

Acı olay, Yalı Mahallesi 267. Sokak üzerinde bulunan bir sitenin havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alihan Güldal (24) sıcak havadan bunalarak havuza balıklama atladı. Atlayışın hemen ardından hareketsiz kalan genç, çevredekiler tarafından fark edilerek sudan çıkarıldı.

BOYNU KIRILMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Güldal’ın boynunun kırıldığını belirledi. Talihsiz genç, önce Karasu Devlet Hastanesi’ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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