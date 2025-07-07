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Uşak'ta feci kaza: Baba ile kızı can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uşak&#039;ta feci kaza: Baba ile kızı can verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uşak’ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada baba ve kızı hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobildeki baba ve kızı hayatını kaybetti.

Ulubey-Uşak kara yolunda ilerleyen Sultan E. (46) yönetimindeki otomobil, Bölme Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen M.T.M. (31) idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon, bir evin bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

BABA VE KIZI HAYATTAN KOPTU

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobilde sıkışan Sultan E'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sultan E'nin babası Haydar Y. (72) de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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