Roblox açıldı mı? Roblox erişim engelinde son durum

Çocuk istismarı ve uygunsuz içerik iddiaları sebebiyle Roblox'a 7 Ağustos 2024 tarihinden bu yana erişim engeli getirilmiştir. Bu süreç, oyunseverler “Roblox açıldı mı? sorusunu gündeme taşıdı. Son olarak konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklama yaptı.

Popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de 7 Ağustos 2024 tarihinde erişime kapatılması sebebiyle oyunseverlerin gündeminden düşmeyen konulardan biridir.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’nun, platformda “çocukların cinsel istismarı” ve “kumar” gibi uygunsuz içerikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.Peki, Roblox açıldı mı? İşte tüm ayrıntılar...

ROBLOX TÜRKİYE’DE AÇILDI MI?

Şu an için Roblox Türkiye'de kapalıdır. Roblox, Türkiye'de erişime kapatılmasına ilişkin Adana 6.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2 Eylül 2024 tarihleri kararına itiraz edildi ve temyiz dilekçesi sunuldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, erişimin yeniden sağlanması için yetkililerle görüşüldüğü belirtildi. Roblox, topluluk kurallarını uyguladıklarını ve zararlı içeriklerle ilgili güçlü önlemler aldıklarını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli televizyon programlarında yaptığı açıklamalarda, Roblox’un erişim engelinin kaldırılmasının mümkün olduğunu duyurdu.

Uraloğlu, “Tespit ettiğimiz içerikleri kendilerine iletiyoruz, onlar da çıkaracaklarını söylüyorlar. Bu içerikler çıkarıldığında, mahkemeye yeniden başvurulursa erişim engeli kalkabilir” dedi.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un ne zaman açılacağı şu an için belli değildir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 5 Mayıs 2025'te yaptığı açıklamada, Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılması için Türk makamlarıyla iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Bakanlık, içerik denetimlerin arttırılması, çocuk güvenliği için yaş doğrulama ve ebeveyn kontrolleri ile Türkiye'de temsilcilik açılmasını talep ediyor. Sayan, bu şartların sağlanması durumunda yasağın kaldırılabileceği, ancak şu ana ladar Roblox'tan resmi bir adım gelmediğini ifade etti.