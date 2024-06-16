Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Türkiye - Gürcistan maçının hakemi belli oldu!

Türkiye - Gürcistan maçının hakemi belli oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye - Gürcistan maçının hakemi belli oldu!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'te Gürcistan ile oynayacağı ilk maçı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek. Tello’nun yardımcılıklarını Gabriel Chade ile Ezequiel Brailovsky yapacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) başladı. Milli takımın ilk maçını Gürcistan ile yapılacak. 

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

18 Haziran'da Dortmund'da oynanacak karşılaşmayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek. Tello’nun yardımcılıklarını Gabriel Chade ile Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise İspanyol Alejandro Hernandez oturacak. Hernandez’e AVAR olarak İspanyol Jose Luis Munuera eşlik edecek.

MİLLİLERİMİZİN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

Millilerimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu’nda mücadele edecek. Grupta Türkiye ile birlikte Portekiz, Gürcistan ve Çekya gibi takımlar bulunuyor.

Grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

İLK MAÇ 18 HAZİRAN'DA

Türkiye, gruptaki ilk maçını 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile yapacak. Maç saat 19.00’da başlayacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ikinci mücadelesine grubun favorisi Portekiz karşısında çıkacak. Türkiye - Portekiz mücadelesi 22 Haziran saat 19:00’da oynanacak.

Grup aşamasında son maçında ise Türkiye Çekya ile 26 Haziran saat 22.00’da karşı karşıya gelecek.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bayram tatilindeSerdar Saatçı milli takım kampından ayrıldı! TFF'den açıklama geldi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Serdar Saatçı milli takım kampından ayrıldı! TFF'den açıklama geldi... - SporYıldız futbolcu milli takım kampından ayrıldı!Söz vermedi! Jose Mourinho şampiyonluk için temkinli konuştu - SporJose Mourinho şampiyonluk için temkinli konuştu'Aydın'lık günler! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu için B planı hazır - SporKerem Aktürkoğlu için B planı hazırSıra Paul’da! Abdullah Avcı’nın çok istediği Nwakaeme alındı... - SporSıra Paul’da! Abdullah Avcı’nın çok istediği Nwakaeme alındı...Hummels’e özel teklif! Beşiktaş tecrübeli stoperi getirmek için her yolu deniyor - SporHummels’e özel teklif!Yunus Akgün, EURO 2024'e hazır! "Hocamız İtalyan, fiziksel olarak farklı olacağız" - Spor"Hocamız İtalyan, fiziksel olarak farklı olacağız"
Sonraki Haber Yükleniyor...