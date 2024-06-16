Türkiye - Gürcistan maçının hakemi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'te Gürcistan ile oynayacağı ilk maçı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek. Tello’nun yardımcılıklarını Gabriel Chade ile Ezequiel Brailovsky yapacak.

Montella çok hırslı: Sonuna kadar savaşacağız

Montella çok hırslı: Sonuna kadar savaşacağız

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) başladı. Milli takımın ilk maçını Gürcistan ile yapılacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

18 Haziran'da Dortmund'da oynanacak karşılaşmayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek. Tello’nun yardımcılıklarını Gabriel Chade ile Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise İspanyol Alejandro Hernandez oturacak. Hernandez’e AVAR olarak İspanyol Jose Luis Munuera eşlik edecek.

MİLLİLERİMİZİN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

Millilerimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu’nda mücadele edecek. Grupta Türkiye ile birlikte Portekiz, Gürcistan ve Çekya gibi takımlar bulunuyor.

Grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

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İLK MAÇ 18 HAZİRAN'DA

Türkiye, gruptaki ilk maçını 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile yapacak. Maç saat 19.00’da başlayacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ikinci mücadelesine grubun favorisi Portekiz karşısında çıkacak. Türkiye - Portekiz mücadelesi 22 Haziran saat 19:00’da oynanacak.

Grup aşamasında son maçında ise Türkiye Çekya ile 26 Haziran saat 22.00’da karşı karşıya gelecek.