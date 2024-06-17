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Montella, Arda Güler konusunda ikilem yaşıyor! Dünya sabırsızlıkla bekliyor, soru işareti sürüyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Montella, Arda Güler konusunda ikilem yaşıyor! Dünya sabırsızlıkla bekliyor, soru işareti sürüyor...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Millî Takım’ın hocası, Arda’yı 11’de oynatmak istiyor ama çok daha fayda vereceğini düşünerek hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlıyor. Dünyanın izlemeye doyamadığı ve sabırsızlıkla beklediği genç yıldızımızın durumu büyük soru işareti.

Almanya'da düzenlenen EURO 2024 maçı öncesinde Gürcistan sınavımıza saatler kaldı. Yarın gruptaki ilk sınavımız' vereceğiz. Sakatlıklar sebebiyle özellikle savunmada sıkıntılarımız olsa da hücum gücündeki zenginlik umutlarımızı artırıyor. Ve bu zenginlik içerisinde durumu en çok merak edilen isim ise Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in durumu... Yükselen değerimiz ve futbolseverlerin izlemeye doyamadığı Arda 11'de mi başlayacak yedek mi soyunacak? Cevabı Montella'nın sözlerinde... 

SAĞDA DAHA VERİMLİ

İtalyan teknik adam, Arda Güler konusunda çok net ikilemde. 30 milyon avroluk piyasa değerine sahip genç yeteneği 11'de kullanmak isteyen İtalyan çalıştırıcı bir yandan da daha faydalı olacağını düşündüğü için hamle oyuncusu olarak görüyor. Ki bunu da Polonya ile oynadığımız özel maçta gösterdiğini vurguluyor. Ve Arda Güler'in 10 numaradan ziyade sağ kanatta daha verimli olabileceği görüşünde. Montella'nın düşüncesi böyle ama futbolseverler onu daha fazla görmek ve izlemek keyif almak niyetinde. 

ARDA GÜLER'İN DİLEĞİ 2008'İ TEKRAR YAŞAMAK İSTİYORUM

Milli değerimiz Arda Güler, uefa.com'a yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi finali sonrası Avrupa Şampiyonası'nı düşünmeye başladığını belirterek "Millî formayı giymek bizim için hep bir onur. Çocukken hep Euro 2008'in özetlerini izliyordum. İnanılmaz bir başarı var orada. İnşallah biz de o başarıları tekrarlarız." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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