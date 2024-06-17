Türkiye'nin EURO 2024'teki ilk sınavı! İşte Gürcistan maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Haziran 2024 09:47 - Güncelleme: 17 Haziran 2024 11:23 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Anadolu Ajansı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçını yarın Gürcistan ile yapacak. A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta forma giyemeyecek. İsmail Yüksek'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.