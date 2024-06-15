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A Milli Takım'dan Ozan Kabak açıklaması! EURO 2024 kadrosundan çıkarılmıştı

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A Milli Takım&#039;dan Ozan Kabak açıklaması! EURO 2024 kadrosundan çıkarılmıştı

Spor Haberleri

İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Ozan Kabak, ameliyat oldu. Milli oyuncunun son durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundan çıkarılan Ozan Kabak, Avusturya'da ameliyat oldu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İtalya ile Türkiye arasında 4 Haziran’da oynanan özel maçın ilk yarısında sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık meydana gelen A Millî Takım oyuncumuz Ozan Kabak, Avusturya’da başarılı bir operasyon geçirdi. Ozan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda ve eskisinden de güçlü bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz.

A Milli Takım'dan Ozan Kabak açıklaması! EURO 2024 kadrosundan çıkarılmıştı - 1. Resim

A MİLLİ TAKIM 18 HAZİRAN'DA İLK MAÇINA ÇIKACAK

EURO 2024 F Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında 18 Haziran'da Gürcistan'a karşı çıkacak.

BVB stadyumundaki mücadele saat 19.00'da oynanacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Düzenleyen:  - Spor
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