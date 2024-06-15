İsviçre EURO 2024'e 3 puanla başladı! Macaristan'ı farklı geçtiler
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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İsviçre Milli Takımı, EURO 2024 A Grubu'nda oynanan mücadelede Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı.
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te günün ikinci maçları oynanıyor.
A Grubu'nda oynanan Macaristan - İsviçre maçında sporseverler yoğun heyecan yaşadı.
İSVİÇRE 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
Karşılaşmadan 3-1'lik zaferle ayrılan İsviçre'de 3 puanı getiren golleri Duah, Aebischer ve Embolo kaydetti.
Macaristan'ın tek sayısı Barnabas Varga'dan geldi.
İsviçre, gruptaki ikinci maçında İskoçya ile, Macaristan ise Almanya ile karşılaşacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor