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İsviçre EURO 2024'e 3 puanla başladı! Macaristan'ı farklı geçtiler

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İsviçre EURO 2024&#039;e 3 puanla başladı! Macaristan&#039;ı farklı geçtiler

Spor Haberleri

İsviçre Milli Takımı, EURO 2024 A Grubu'nda oynanan mücadelede Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı.

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te günün ikinci maçları oynanıyor.

A Grubu'nda oynanan Macaristan - İsviçre maçında sporseverler yoğun heyecan yaşadı.

 

İSVİÇRE 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Karşılaşmadan 3-1'lik zaferle ayrılan İsviçre'de 3 puanı getiren golleri Duah, Aebischer ve Embolo kaydetti.

Macaristan'ın tek sayısı Barnabas Varga'dan geldi.

İsviçre, gruptaki ikinci maçında İskoçya ile, Macaristan ise Almanya ile karşılaşacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
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