Halil Umut Meler, EURO 2024 Belçika - Slovakya maçında görev alacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2024 13:37 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 13:50 - Güncelleme:

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1 Ağustos 1986 tarihinde doğan Türk hakem, EURO 2024'te görev alacak. Futbolseverleri sevindiren haberin ardından hangi maçta hakemlik yapacak merak edilirken maçın tarihi de araştırıldı. İşte Meler'in görev yapacağı karşılaşma...

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