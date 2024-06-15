Halil Umut Meler, EURO 2024 Belçika - Slovakya maçında görev alacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
1 Ağustos 1986 tarihinde doğan Türk hakem, EURO 2024'te görev alacak. Futbolseverleri sevindiren haberin ardından hangi maçta hakemlik yapacak merak edilirken maçın tarihi de araştırıldı. İşte Meler'in görev yapacağı karşılaşma...
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadelede yer alacak. Heyecanla beklenen organizasyonun başlamasıyla beraber hangi karşılaşmada olacak merak edilirken maç ne zaman araştırıldı.
HALİL UMUT MELER HANGİ MAÇTA HAKEMLİK YAPACAK?
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Belçika - Slovakya mücadelesinde görev alacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, 17 Haziran Pazartesi günü 19.00'da E Grubu'nda oynanacak olan Belçika ile Slovakya karşılaşmasına yer alacak. Yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaparken VAR hakemi Alman Bastian Dankert, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz AVAR olacak.
HALİL UMUT MELER KİMDİR?
İzmir'de dünyaya gelen isim, 2017 senesinden beri FIFA kokartı takıyor. 18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk defa Süper Lig karşılaşmasına çıktı.
29 Haziran 2017 yılında, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla beraber ilk kez Avrupa maçını yönetti.
2018 senesinde 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında yer aldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi