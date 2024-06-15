EURO 2024'te bir ilk yaşandı! 16 yaşındaki Lamine Yamal tarihe geçti

İspanya Milli Takımı'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde unutulmayacak bir başarıya imza attı.

İspanya Milli Takımı, EURO 2024 B Grubu ilk maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek turnuvaya mutlu bir giriş yaptı.

Matadorlara galibiyeti getiren golleri Morata, Ruiz ve Carvajal kaydetti.

İspanya'da forma giyen 16 yaşındaki Lamine Yamal, turnuva tarihine geçerek uzun yıllar unutulmayacak bir başarıya imza attı.

Berlin'deki maça ilk 11'de başlayan Yamal, turnuva tarihinde forma giyen ve asist yapan en genç futbolcu oldu.



Barcelona forması giyen yıldız oyuncu, 50 maçta 7 gol ve 10 asist katkısında bulundu.

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇ KADROLARI

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Dan Cook (İngiltere)

İspanya: Simon, Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella, Pedri (Dk. 59 Olmo), Rodri (Dk. 87 Zubimendi), Ruiz, Yamal (Dk. 86 Torres), Williams (Dk. 68 Merino), Morata (Dk. 67 Oyarzabal)

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric (Dk. 65 Mario Pasalic), Brozovic, Kovacic (Dk. 65 Sucic), Majer, Kramaric (Dk. 72 Petkovic), Budimir (Dk. 56 Perisic)

Goller: Dk. 29 Morata, Dk. 32 Ruiz, Dk. 45+2 Carvajal (İspanya)

Sarı kart: Dk. 78 Rodri (İspanya)