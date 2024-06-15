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CANLI ANLATIM

Arnavutluk 25. saniyede golü buldu! EURO 2020 şampiyonu İtalya şokta

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arnavutluk 25. saniyede golü buldu! EURO 2020 şampiyonu İtalya şokta

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te tüm heyecanıyla sürüyor. Dün Almanya - İskoçya maçıyla başlayan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, bugün, İtalya-Arnavutluk karşılaşmasıyla devam ediyor. EURO 2020 şampiyonu İtalya Arnavutluk'un 25. saniyede bulduğu golle şoka uğradı. İşte maçtan anbean önemli dakikalar...

Canlı Anlatım Özeti
  • İTALYA ÖNE GEÇTİ: 2-1
  • SKOR DENGELENDİ: 1-1
  • 23. SANİYE GOLLL
  • İLK 11'LER BELLİ OLDU

15.06.2024 22:16

İTALYA ÖNE GEÇTİ: 2-1

Skoru dengeleyen İtalya öne geçmek için bastırıyor. Barella'nin attığı golle İtalya öne geçti.

15.06.2024 22:11

SKOR DENGELENDİ: 1-1

Kalesinde erken gol gören İtalya skoru dengeledi! İtalya köşe vuruşunda başarılı organizasyon ile golü buldu. Dimarco'dan pası alan Pellegrini ceza sahasına ortasında uzak noktada bomboş kalan Bastoni'nin kafayı vurdu. Top ağlarla buluştu. 

15.06.2024 22:00

23. SANİYE GOLLL 

Mücadelenin henüz 23. saniyesinde Bajrami, Arnavutluk Milli Takımı'nı öne geçirdi... Sağ taraftan İtalya'da Dimarco'nun kullandığı taç ataşında araya giren Bajrami ceza alanı içinden topu önüne aldı. Sert bir şut çeken Bajrami meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

15.06.2024 20:00

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Jorginho, Barella, Frattesi, Pellegrini, Chiesa, Scamacca.

Arnavutluk: Strakosha, Hysaj, Djimsiti, Arlind Ajeti, Mitaj, Asllani, Ramadani, Bajrami, Asani, Seferi, Broja.

YER: İTALYA

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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