51 yıldır Türkiye’nin gücüne güç katıyor! ASELSAN’ın yarım asırlık yolculuğu

Türkiye'nin savunma sanayiindeki öncü kuruluşlarından ASELSAN, 51'inci kuruluş yıl dönümünü özel bir filmle kutluyor. 1975 yılında kendisiyle aynı günlerde dünyaya gelen Elif'in yaşam öyküsü üzerinden insan sevgisi ile vatan sevgisini buluşturan film, şirketin yarım asrı aşan yolculuğunu duygusal bir anlatımla ekrana taşıyor.

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14 Kasım 1975'te Türkiye'nin savunma sanayiinde kendi teknolojisini üretme hedefiyle kurulan ASELSAN, aradan geçen 51 yılda ülkenin teknoloji gücünün önemli temsilcilerinden biri haline geldi. Kuruluşunun 51'inci yıl dönümünü kutlayan şirket, bu özel gün için hazırladığı filmle yarım asrı aşan yolculuğunu farklı bir anlatımla izleyiciye sunuyor.

BİR ÖMÜRLÜK SEVGİ HİKÂYESİ

ASELSAN'ın 51'inci yılına özel hazırlanan film, insan sevgisi ile vatan sevgisini aynı hikâyede buluşturuyor. Sevginin her zaman sözlerle ifade edilmediği fikrinden hareket eden filmde, ASELSAN ile aynı yıl dünyaya gelen Elif'in yaşam öyküsü anlatılıyor. Annesinin, babaannesinin, babasının ve eşinin koruyucu sevgisiyle büyüyen Elif, zamanla kendisi de başkalarını koruyan birine dönüşüyor. Hikâyenin sonunda Elif'in ASELSAN'da çalışan biri olarak izleyici karşısına çıkması, filmin vermek istediği mesajı daha anlamlı hale getiriyor.

TEKNOLOJİDEN ÖNCE İNSANI ANLATIYOR

Savunma ve teknoloji sektöründe genellikle ürünlerin, sistemlerin ve teknik kabiliyetlerin ön plana çıkarıldığı iletişim anlayışından farklı bir yol izleyen filmde, herhangi bir teknolojik ürün gösterilmiyor. Bunun yerine insan ve sevgi merkeze alınıyor. Böylece ASELSAN, 51'inci yılını teknik başarıların ötesine geçen, insan odaklı ve duygusal bir anlatımla kutluyor.

15 BİN ÇALIŞANIYLA GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Dünyanın önde gelen savunma sanayii şirketleri arasında bulunan ASELSAN, yaklaşık 15 bin çalışanıyla geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayii yatırımı olarak nitelendirilen Oğulbey Teknoloji Üssü ile şirketin üretim ve teknoloji kapasitesinin yeni bir seviyeye taşınması hedefleniyor.

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