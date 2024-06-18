Türkiye, EURO 2024’te ilk iki sırada yer alırsa gruptan çıkacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2024 20:55 - Güncelleme: 18 Haziran 2024 21:02 - Güncelleme:

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EURO 2024'te nefesler tutulurken bugün Gürcistan ile karşı karşıya geldik. Futbolseverler ise Türkiye, gruptan nasıl çıkar, ihtimaller nedir araştırmaya başladı. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'te takımımız 3-1'lik skorla Gürcistan'ı mağlup etti.