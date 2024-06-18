Türkiye, EURO 2024’te ilk iki sırada yer alırsa gruptan çıkacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024'te nefesler tutulurken bugün Gürcistan ile karşı karşıya geldik. Futbolseverler ise Türkiye, gruptan nasıl çıkar, ihtimaller nedir araştırmaya başladı. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'te takımımız 3-1'lik skorla Gürcistan'ı mağlup etti.
Türkiye bugün Gürcistan ile mücadele etti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği organizasyonda Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalleri de gündeme geldi.
TÜRKİYE, EURO 2024 GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Türkiye, F Grubunu ilk iki sırada tamamlaması halinde son 16 turuna kalarak gruptan çıkacak. F grubunda yer alan takımımızın gruptan çıkma ihtimali diğer takımlar arasındaki maçların sonucuna göre değişkenlik gösterecek.
İlk karşılaşma olan Gürcistan maçında Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile 3-1'lik galibiyet aldık.
EURO 2024 YARI FİNAL NE ZAMAN?
Organizasyonda 1. grup maçları 14-18 Haziran, 2. grup maçları 19-22 Haziran, 3. grup maçları 23-26 Haziran'da oynanırken son 16 turu 29 Haziran ile 2 Temmuz aralığında oynanacak.
Çeyrek finaller 5-6 Temmuz ve yarı finaller 9-10 Temmuz'da oynanacak. Final ise 14 Temmuz'da gerçekleşecek.
A MİLLİ TAKIM EURO 2024 KADROSU
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)
Kaynak: Türkiye Gazetesi