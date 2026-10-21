21 Ekim 2026 son depremler listesi araştırılıyor. Antalya ve çevresinde gün boyunca kaydedilen depremler dikkat çekerken AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan veriler yakından takip ediliyor. Özellikle Döşemealtı ve Aksu çevresinde meydana gelen sarsıntılar, depremlerin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin aramaları artırdı. İşte 21 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

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Türkiye'de 21 Ekim Çarşamba günü meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesinin güncel ölçümleriyle takip ediliyor. Antalya başta olmak üzere Balıkesir, Malatya, Bursa, Adana ve çevre illerde kaydedilen sarsıntıların saatleri, merkez üsleri ve derinlikleri açıklandı.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD'ın 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yayımladığı son depremler listesine göre Türkiye'nin farklı noktalarında küçük büyüklükte sarsıntılar kaydedildi. Saat 20.57'de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 1,0 büyüklüğünde, saat 20.52'de Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 1,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 20.32'de 2,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Az önce deprem nerede oldu? 21 Ekim son depremler listesi

ANTALYA'DA DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 20.32'de 2,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın son depremler listesine göre sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlçede aynı gün saat 20.08'de de 1,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Antalya'da gün boyunca Aksu, Kepez ve Gündoğmuş ilçelerinde de depremler meydana geldi.

Az önce deprem nerede oldu? 21 Ekim son depremler listesi

Antalya'da günün dikkat çeken bir diğer depremi ise saat 17.32'de kaydedildi. AFAD, Aksu merkezli depremin büyüklüğünü 2,8 ve derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı.

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