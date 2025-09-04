Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahar ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli mi?

Bahar ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli mi?



Bahar ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli mi?


Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Bahar, yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. "Bahar ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli mi?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor.

Show TV’nin büyük beğeni toplayan dizisi Bahar, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Reyting rekorları kıran dizi, 48. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Bahar dizisinin yeni sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Demet Evgar'ın dikkat çeken performansı, dizinin yeni sezonunda da merak ediliyor.

Bahar ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli mi? - 1. Resim

BAHAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, YENİ SEZON TARİHİ BELLİ Mİ?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, Salı akşamları saat 20.00'de seyirciyle buluşuyor. Dizinin yeni sezon tarihi henüz netlik kazanmazken, izleyiciler "Bahar ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli mi?" sorularını araştırıyor. Geçen yıldan hareketle, dizinin yeni sezonunun 24 Eylül tarihinde başlayabileceği tahmin ediliyor. 

Bahar ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli mi? - 2. Resim

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrolünü Demet Evgar’ın üstlendiği Bahar dizisinde Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi öne çıkan isimler yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Hatice Aslan, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Büşra Pekin, Elçin Afacan, Nihal Yalçın ve Nizam Namidar gibi tecrübeli oyuncular bulunuyor.

Bahar ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli mi? - 3. Resim


