Bayburt için bayram namazı vakti saat 06.19’da kılınacak

Bugün Ramazan ayına veda ediyoruz. Yarın yani 10 Nisan Çarşamba günü bayram namazı için milyonlarca Müslüman camilere akın edecek. Bayburt halkı bayram namazına vaktinde yetişebilmek için bu geceden saatlerini Bayburt bayram namazı saati için ayarladı. Peki, Bayburt bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Bayburt için bayram namazı vakti!

Bayburt bayram namazı saat kaçta? Yarın Ramazan Bayramı namazı için camiler dolup taşacak. Bayburt’ta yaşayanlar Bayburt’ta bayram namazı saat kaçta kılınıyor merak ediyorlar.

BAYBURT BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bayburt bayram namazı saati 06.19’dur.

Bayburt’ta yaşayanlar 10 Nisan sabahı saat 06.19’dan itibaren zeval vaktine kadar camide cemaat ile kılabilirler. Bayram namazının kazası bulunmamaktadır.

BAYBURT’TA BAYRAM GÜNÜ NAMAZ VAKİTLERİ

İmsak: 04.13

Öğle: 12.25

İkindi: 16.05

Akşam: 18.59

Yatsı: 20.22

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1- Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

2- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

3- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Kısaca: İki salla, bir bağla, Üç salla, bir eğil diye ezberlenir.

BAYRAM NAMAZINA GEÇ KALANLAR NE YAPMALI?

Diğer namazlardaki gibi, imam selam verince, kalkıp kılamadığı rekâtları tamamlar. İkinci rekâtta yetiştiyse, imam selam verince kalkıp Sübhaneke okur. Sonra, üç defa tekbir getirerek ellerini kulaklarına kaldırır, birinci ve ikincisinde iki yana bırakır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlar. Fatiha ve zamm-ı sûre okur, rükû ve secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar. İkinci rekâta da yetişemediyse, yukarıda bildirildiği gibi birinci rekâtı kılıp kalkar. Fatiha ve zamm-ı sûreden sonra, iki elini üç defa tekbir getirerek kaldırır. Üçüncüde yanlara bırakır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükûa eğilir. Secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR, TEK KILINIR MI?

Bayram namazları iki rekattır. Cemaat ile kılınır, yalnız kılınmaz.

TEŞRİK TEKBİRİ NASILDIR, NE ZAMAN SÖYLENİR?

Teşrik Tekbiri: Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillahil-hamd

Kurban Bayramının arefesi günü, sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere “Teşrik tekbir”ini okuması vaciptir. Camiden çıktıktan sonra veya konuştuktan sonra, okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa, cemaat terk etmez. Erkekler, yüksek sesle okuyabilir.

RAMAZAN BAYRAMINDA NAMAZDAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

Tatlı [hurma veya şeker] yemek, gusül etmek, misvak kullanmak, en iyi elbiseleri giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak müstehaptır.

Kaynak: dinimizislam.com