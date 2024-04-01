Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, sorusu araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Milyonlarca emeklinin gözü ikramiyelere çevrildi. Üç bin lira olarak hesaplara yatacak olan emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SGK bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıldan itibaren 3 bin lira olarak yatırılacak olan emekli ikramiyesi 2 Nisan ile 5 Nisan arasında hesaplara yatacak. Bayram ikramiyesi, maaş ödemeleri her ayın 17 veya 18 olanlara 2 Nisan’da, 19, 20,21,22 olanlara 3 Nisan’da ve 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan’da ödemeleri yapılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

e-Devlete giriş yapan kullanıcılar, sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama “ yazarak ikramiyelerini kontrol edebilir.