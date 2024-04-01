Türkiye'de emekli sayısı 2024 yılında 15 milyon 851 bin 244 kişiye ulaştı

Türkiye’deki emekli sayısı her yıl artmaktadır. 2024 yılı emekli sayısı açıklandı. Özellikle EYT sonrası emekli sayısındaki artış göze çarpıyor. Türkiye’de ne kadar emekli var, kaç kişi merak ediliyor. İşte Türkiye’deki emekli sayısı…

Türkiye’de kaç emekli var 2024? Geçen yıl çıkan EYT sonrası emekli sayısında artış oldu. İşte 2024 yılında Türkiye’deki emekli sayısı!

TÜRKİYE’DE EMEKLİ SAYISI 2024

Türkiye’de 10 milyon 523 bin 105 SSK emeklisi, 2 milyon 849 bin 668 BAĞ-KUR emeklisi ve 2 milyon 478 bin 471 Emekli Sandığı emeklisi olmak üzere, toplam 15.851.244 emekli bulunmaktadır.

YILLARA GÖRE EMEKLİ SAYISI

2023 – 15.8 milyon

2022 – 13.9 milyon

2021 – 13.6 milyon

2020 – 13.3 milyon

2019 – 13 milyon

2018 – 12.6 milyon

2017 – 12.2 milyon

2016 – 11.8 milyon

2015 – 11.4 milyon

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Ocak 2024’te SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 37,57 zam yapılmıştı. Daha sonra SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarının yüzde 5 oranında artırılarak yüzde 42,57’ye yükseltildiği açıklandı. Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Kanun Teklifi ile de SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarındaki artış oranı yüzde 42,57'den yüzde 49,25'e yükseltildi.

Böylece 7.750 TL emekli maaşı alan SSK ve BAĞ-KUR emeklisi son %49,25’luk artışla 11.566 TL maaş alabilecek düzeye getirildi.