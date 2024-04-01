Kademeli emeklilikte son durum ne? Kademeli emeklilik çıktı mı?

Kademeli emeklilik var mı, çıktı mı, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Vatandaşların gözü Kademeli emeklilik sistemi'nde. 2000 sonrası sigortalı olanları ilgilendiren Kademeli emeklilik ne zaman hayata geçecek? Kademeli emeklilik nedir? Ne zaman uygulanacak? EYT sonrası kademeli emeklilik mi geliyor? Tüm merak edilenler haberimizde.

Kademeli emeklilik sistemi'nin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler. Peki, 2000 ile 2008 arası kademeli emeklilik olacak mı? Kademeli emeklilikte son durum ne? SGK kademeli geçiş ne demek? Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? İşte detaylar

KADEMELİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Kademeli emeklilik sistemi, EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için erken emeklilik fırsatı sunan sistemdir.

KADEMELİ EMEKLİLİKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

SSK sigortalılarının emekliliklerinde 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup olmadığı önem taşıyor. SSK`lılar 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olması halinde emeklilikte kademeli geçişten yararlanabilmektedir. Bu sistem sayesinde, sigortalı olanlar, çalışma sürelerine göre daha az prim ödeyerek ve daha erken yaşta emekli olabilecekler.

99 SONRASINA KADEMELİ EMEKLİLİK VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE PRİM GÜN SAYISI KAÇ OLMALI?

Düzenlemeye göre, SSK'lılar 4447 Sayılı Kanun ile getirilen kademeli prim gününe tabi olacaklar. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak. 5 bin prim gün sayısı ile emekli olunamayacak.

SGK KADEMELİ GEÇİŞ NE DEMEK?

Kademeli emeklilik, sigortası bu tarihten önce başlamış, çalışma yılını ve prim gününü doldurmalarına rağmen yaş şartı nedeniyle emekliye ayrılamamış kişileri kapsar. Memur, SSK, Bağ-Kur ve tarım sigortalısı olan çalışanlar da EYT'de kademeli emeklilik sürecine dâhildir. 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6250 prim gün şartı aranacak.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM NE?

EYT ile emekli olanlar 43 yaşında emekli olurken, 9 Eylül 1999’da çalışmaya başlayanlar 60 yaşında emekli olma durumu oluştu. Bu durum sonucunda 9 Eylül 1999 sonrasında çalışmaya başlayanlar kendilerine kademeli emeklilik hakkı verilmesini istedi. Yapılan çalışmanın onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler.

EYT'yi kaçıran milyonlarca vatandaşın tepkisi sonrası harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesinde Kademeli Emeklilik Sistemi üzerinden emeklilik bekleyen milyonlara müjde vermeyi planlıyor.