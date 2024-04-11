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BEDAŞ'tan 12. sınıf öğrencilerine staj yapma ve işe alım imkanı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BEDAŞ&#039;tan 12. sınıf öğrencilerine staj yapma ve işe alım imkanı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Öğrencilere staj ve burs imkanı tanıyan BEDAŞ, yeni fırsatını duyurdu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 12. sınıf öğrencilerine staj yapma fırsatı sunacak, mezun olan öğrencilere de işe alımlarda öncelik verecek. Peki, BEDAŞ alımları ne zaman? BEDAŞ iş ve staj başvuru detayları haberimizde...

BEDAŞ, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile "istihdam odaklı eğitim işbirliği protokolüne" imza attı. Enerji sektörüne ilgi duyan öğrenciler için BEDAŞ fırsatı duyurdu. Staj programına katılarak sektörü deneyimleyebilir, eğitim fırsatlarından yararlanabilirsiniz. BEDAŞ son dakika stajyer alımı yapacak. Peki, BEDAŞ alımları ne zaman? BEDAŞ iş ve staj başvuru detayları haberimizde...

BEDAŞ'TAN STAJ VE İŞ İMKANI

Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında, elektrik-elektronik teknolojileri alanında eğitim gören öğrencilere BEDAŞ'ta staj yapma imkânı sağlanırken, mezun olanlara da işe alımlarda öncelik tanınacak.

5 Nisan Cuma günü İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “istihdam odaklı eğitim işbirliği protokolü” kapsamında BEDAŞ,  İstanbul’da “elektrik-elektronik teknolojileri alanında eğitim gören 12. sınıf öğrencilerine kapılarını açacak.

3 yıl süreyle geçerli olacak protokole göre BEDAŞ genel müdürlüğünün yanı sıra 15 işletme müdürlüğü ile 11 ek hizmet binası olmak üzere toplam 27 lokasyonda elektrik-elektronik teknolojileri alanında eğitim gören 12. sınıf öğrencilerine staj imkânı sağlayacak.

Staj boyunca öğrencilere kariyer günü, rehberlik ve mentörlük etkinliklerinin yanı sıra işletme teknik gezi ve izleme ziyaretleri  düzenlenecek.

Başarı ile mezun olan öğrenciler, 18 yaşını doldurduktan sonra iş görüşmesine davet edilecek ve kontenjanlar dâhilinde uygun adayların BEDAŞ’ta işe başlayacak.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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