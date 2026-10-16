Bekir Bayrakdar kimdir, nereli? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı

Bekir Bayrakdar kimdir, nereli soruları, 16 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından gündeme geldi. Uzun yıllardır kamu maliyesi, vergi yönetimi ve finans alanlarında görev yapan Bayrakdar'ın yaşı, eğitim hayatı ve kariyeri araştırılıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yeni atama kararları kapsamında ekonomi yönetiminde dikkat çeken bir görevlendirme yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı görevini sürdüren Bekir Bayrakdar'ın yeni görevi Resmi Gazete'de duyurulurken, meslek hayatı ve daha önce üstlendiği kamu görevleri merak konusu oldu.

BEKİR BAYRAKDAR KİMDİR?

Bekir Bayrakdar, 1971 yılında Kocaeli'de doğdu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına 1996 yılında Hesap Uzmanları Kurulunda başlayan Bayrakdar, 2004 yılına kadar hesap uzman yardımcısı ve hesap uzmanı olarak görev yaptı. Kamu maliyesi alanındaki kariyerini daha sonra farklı idari görevlerle sürdürdü.

Bayrakdar, 2004-2008 yılları arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında Defterdar Yardımcısı, Gelir İdaresi Grup Müdürü ve Vergi Dairesi Başkanı olarak çalıştı. 2008-2014 döneminde İstanbul Defterdarı, 2014-2015 yıllarında Muhasebat Genel Müdürü, 2015-2019 yılları arasında ise İstanbul Vergi Dairesi Başkanı görevlerini üstlendi. 2019 yılında Gelir İdaresi Başkanlığına atanan Bayrakdar, 16 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına getirildi.

Bayrakdar, 22 Eylül 2023'te ASELSAN yönetim kurulu üyeliğine seçilirken mayıs itibarıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Yeminli mali müşavirlik sertifikası ve bağımsız denetçilik lisansı bulunan Bayrakdar'ın, kamu maliyesi, vergi yönetimi ve finans alanlarında uzun yıllara dayanan yöneticilik deneyimi bulunuyor.

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