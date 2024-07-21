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Bez Bebek Joker karakterini Mehmet Usta oynuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bez Bebek Joker karakterini Mehmet Usta oynuyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FOX yeni adıyla NOW TV ekranlarında yayınlanan Bez Bebek dizisinde Joker karakterini kim oynadığı gündem oldu. Karakter Mehmet Usta tarafından oynanıyor.

Başrollerinde Evrim Akın, Ege Tanman, Mehmet Usta, Tan Sağtürk ve Sibel Kasapoğlu gibi isimlerin yer aldığı bir zamanların en popüler yapımlarından olan Bez Bebek dizisinde Joker karakteri gündem oldu.

FOX yeni adıyla NOW TV ekranlarında 2007 yılında yayınlanmaya başlayan dizide yer alan Joker karakterinin kim tarafından oynandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Bez Bebek Joker karakterini Mehmet Usta oynuyor - 1. Resim

BEZ BEBEK JOKER KİM?

Bez Bebek dizisinde Joker karakterini Mehmet Usta oynuyor.

MEHMET USTA KİMDİR?

Mehmet Usta, 20 Şubat 1973 yılında Düzce'de dünyaya geldi.

Çocukluğunu İstanbul'da geçiren ünlü sanatçı Aksaray Mahmudiye İlkokulu'nu tamamladıktan sonra Davutpaşa Lisesi'nden mezun oldu.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde tamamlayan Mehmet Usta, tezini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim dalında, Sanat Sosyolojisi alanında "Modernlik ve Modernleşme Ekseninde Geleneksel Türk Tiyatrosu" tezi ile yaptı.

Adını ilk olarak Ekmek Teknesi dizisinde oynadığı "Ölü" karakteri ile geniş kitlelere duyurdu.

Bez Bebek Joker karakterini Mehmet Usta oynuyor - 2. Resim

NANA'DAKİ JOKER KİM?

Bez Bebek isimli dizide Nana karakterinin düşmanı olan Joker'i Mehmet Usta oynadı.

MEHMET USTA NERELİDİR?

Ünlü sanatçı aslen Trabzonludur. 

MEHMET USTA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Mehmet Usta'nın oynadığı film ve dizilerden bazıları şöyle:

  • Ruhsar (1998)
  • Ekmek Teknesi (2002)
  • Bez Bebek (2007-2010)
  • Dur Yolcu (2008)
  • Leyla ile Mecnun (2011)
  • Bana Bir Soygun Yaz (2012)
  • Teşkilat (2021)
Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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