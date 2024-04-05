Billie Eilish Instagram’da tüm takipçilerini yakın arkadaşlara ekledi! Nasıl yapılır?

Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, 100 milyondan fazla takipçisini Instagram yakın arkadaşlara ekledi. Sadece seçtiğiniz kişilerin eklenebildiği yakın arkadaşlar özelliğini Billie Eilish neden ve nasıl yaptı merak ediliyor.

Billie Eilish'in Instagram yakın arkadaşlara attığı hikaye, 110 milyon takipçisi tarafından görüldü.

Koyu lacivert bir zeminde lo-fi tarzda herhangi bir bağlamla veya not eklemediği bir fotoğrafı yakın arkadaşlara paylaştı.

Ancak bütün takipçileri tarafından görünen hikaye, şaşkınlık yaşattı. Durumun Instagram'dan kaynaklı olduğu düşünülse de ünlü pop yıldızının kısa bir süre sonra yakın arkadaşlarda tekrar hikaye paylaştığı görüldü.

İkinci hikayesinde hard&soft yazan bir dövmesini gösterdi.

Olayın sosyal medyada yayılmasıyla şarkıcının takipçi sayısı 4 milyon daha arttı ve yeni takipçileri de Eilish'in yakın arkadaşlar hikayelerini görmeye başladı.

Bu durumun nasıl olduğu ise araştırılıyor.

İlk olarak Instagram'dan kaynaklı bir sorun olarak düşünüldü ancak daha sonra özel bir kodla yapıldığı fikri yayıldı.

Bazı çevreler tarafından reklam çalışması olarak değerlendirilse de milyonlarca kişi dünyaca ünlü starın yakın arkadaşlar listesine eklenmiş durumda.

Eylül ayında verdiği bir röportajda yeni albümünün geleceğini duyuran ve kısa bir süre önce Instagram profil resmini mavi tonlarında bir renkle değiştiren Eilish'in "yakın arkadaşlar" hamlesinin, yakında çıkacak albümünün reklam çalışmalarından biri olduğu düşünülüyor.

Gündeme alışılmadık şekilde giren konu, sosyal medyanın etkisi ve gücünü tekrar gözler önüne sermiş oldu.

Billie Eilish veya ona yakın herhangi bir kaynaktan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.